منتدى الرياض الإنساني الدولي الأول‏ يعقد 26 الجاري

الشارقة 24:



تستضيف العاصمة السعودية الرياض، فعاليات "منتدى الرياض الإنساني الدولي الأول"، في يومي 26 و27 فبراير الجاري، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي يلقي كلمة أمام وفود المنتدى، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



ويعتبر هذا المنتدى الأول من نوعه في المملكة، ويأتي امتداداً للمناسبات والفعاليات الإنسانية العالمية السابقة الرامية لمواكبة أحدث التطورات ذات الصلة بالعمل الإنساني والإغاثي، واستحداث تدابير عملية وفعالة تراعي الاحتياجات المتغيرة على أرض الواقع.



ويوفر المنتدى على مدى يومين، منصة مثالية تجمع بين المختصين وكبار صناع القرار من كافة أطياف المجتمع الإنساني الدولي، ويشارك فيه ممثلون رفيعو المستوى للهيئات والمؤسسات الأممية والعالمية والمحلية.



وسيقوم المنتدى على امتداد جلساته، التي تعقد بمشاركة ممثلين من أكثر من 60 دولة بينهم عدد من رؤساء الدول ورؤساء الهيئات الإنسانية الدولية وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجموعات البحثية المتخصصة، باستعراض وتعديل المبادرات الإنسانية السابقة لتعكس آخر التطورات على أرض الواقع، من أجل تحسين مستوى الخدمات والمساعدات المقدمة لضحايا النزاعات.



وقال الدكتور عبد اللـه بن عبد العزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية: "‏اضطلعت المملكة العربية السعودية طوال تاريخها بدورٍ إنساني رائد في خدمة المجتمع الدولي في مختلف أنحاء العالم، إدراكاً منها لأهمية دورها في التخفيف من المعاناة الإنسانية وإتاحة الفرصة لجميع البشر للتمتع بحياةٍ صحية وكريمة".



وأضاف تأكيداً لالتزامها المستمر في مد يد العون للمحتاجين أينما وجدوا، وجهت قيادة المملكة بإنشاء "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، لإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج عبر توفير ومتابعة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها خارج المملكة.