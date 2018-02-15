هادي يبشر بقرب تحرير الحديدة والجيش اليمني يتقدم في البيضاء

جانب من المواجهات مع الانقلابيين في محافظة البيضاء

الشارقة 24 – واس:



قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن محافظة الحديدة الساحلية في بلاده، في طريقها للتحرير والتخلص من براثن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.



وأكد هادي خلال اتصال هاتفي مع قائد المقاومة التهامية عبد الرحمن حجر، أن إقامة اليمن الاتحادي واستعادة الدولة خيار لا رجعة عنه مهما كانت الصعوبات والتضحيات، وأشار إلى أن تضحيات اليمنيين لن تذهب هدراً، وسيتم القضاء على الميليشيات بتكاتف أبناء اليمن الأحرار، وبدعم سخي من تحالف دعم الشرعية في اليمن.



وأطلع قائد المقاومة من جهته، الرئيس اليمني على الانتصارات في جبهة الساحل الغربي اليمني، ودور المقاومة في مساندة الجيش لمواجهة الميليشيات المدعومة من إيران.



وفي محافظة البيضاء، فرضت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، سيطرتهما على مواقع جديدة بمديرية الملاجم.



وقال مصدر ميداني: إن الجيش حرر مناطق تقع على الشرق من منطقة شعب ساحة، على مشارف منطقة فضحة، مشيراً إلى أن هناك ترتيبات تتم لتحرير جبال فضحة، وما جاورها من المناطق في القريب العاجل .



وأسقطت قوات الجيش اليمني طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية شرقي صنعاء.



وقال مصدر عسكري لموقع "26 سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن الطائرة تم إسقاطها فوق مواقع للجيش بمنطقة المنارة في مديرية نهم.