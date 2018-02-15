تركيا تطالب أميركا باستبعاد وحدات حماية الشعب من "سوريا الديمقراطية"

وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس "إلى اليسار" مع نظيره التركي في بروكسل

الشارقة 24 – وكالات:



قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي في إفادة صحفية في بروكسل، إن بلاده طالبت يوم الخميس، الولايات المتحدة باستبعاد وحدات حماية الشعب من قوات سوريا الديمقراطية.



ومن المتوقع أن تهيمن القضية على زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذي وصل الخميس إلى تركيا.



وتركيا المحطة الأخيرة من جولة يقوم بها تيلرسون في الشرق الأوسط غير أنها ستكون الأكثر توتراً بين كل محطاته.



وأضاف جانيكلي في تصريحه الذي يأتي بعد يوم من اجتماعه مع نظيره الأميركي جيم ماتيس على هامش اجتماع لحلف الأطلسي "طالبنا بإخراج هذا الكيان من قوات سوريا الديمقراطية".



وقال ماتيس للصحفيين على هامش اجتماع حلف الأطلسي، إن محادثاته مع نظيره التركي كانت صريحة وصادقة، لكنه أقر بوجود اختلافات.