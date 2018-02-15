مقاتلات التحالف تدمر منصة إطلاق صواريخ باليستية لميليشيات الحوثي قرب الحديدة

الشارقة 24 – وام:



بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودعم كبير من القوات المسلحة الإماراتية، نجحت مقاتلات التحالف في غارة جوية من تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية، بالقرب من مطار الحديدة، كانت تعمل على تجهيزها لإطلاق أحد الصواريخ نحو مدينة المخا.



وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل ثمانية من أفراد ميليشيات الحوثي الإيرانية العاملين في القوة الصاروخية، فيما تحقق قوات الجيش الوطني اليمني تقدماً نوعياً باستعادة مواقع جديدة وسط فرار جماعي لعناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية وانهيار صفوفها.



وتواصل القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، تنفيذ عملية الإسناد الناري واللوجستي والاستطلاع الذي توفره لقوات دعم الشرعية في اليمن خلال تقدمها نحو مديرية الجراحي.