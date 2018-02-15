مصر: مقتل 53 إرهابياً منذ انطلاق عملية "سيناء 2018"

مركبات عسكرية تابعة للجيش المصري في طريقها إلى الإسماعيلية، أرشيفية

الشارقة 24 - رويترز:



أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، يوم الخميس، أن حصيلة قتلى العملية الكبرى "سيناء 2018" التي انطلقت الجمعة للقضاء ضد العناصر الإرهابية والإجرامية، على العناصر الإرهابية، بلغت 53 إرهابياً.

وقال الرفاعي في مؤتمر صحافي، إن العملية أسفرت كذلك عن إلقاء القبض على خمسة أفراد تكفيريين وعدد 680 فرداً ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائياً، وما بين عناصر مشتبه في دعمهم العناصر التكفيرية.



وأضاف، تم تدمير 137 هدفاً بواسطة القوات الجوية، وتدمير 378 وكراً ومخزناً، كما تم أيضاً اكتشاف وتدمير 177 عبوة ناسفة وتدمير وضبط 57 عربة دفع رباعي منها أربع عربات على الاتجاه الاستراتيجي الغربي قرب الحدود مع ليبيا.