تيلرسون يحذر من تنامي ترسانة "حزب الله" الإرهابي

الشارقة 24 – وكالات:



أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في مؤتمر صحافي مشترك عقده في ختام زيارته إلى بيروت مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن "حزب الله" الإرهابي لا يشكل مصدر قلق للولايات المتحدة فحسب، بل يهدد أمن لبنان والاستقرار في المنطقة.



وشدد الوزير الأميركي الذي تصنف بلاده "حزب الله" على قائمة المنظمات الإرهابية، وتفرض عقوبات على قياديين فيه، على أن وجود الميليشيا في سوريا سوريا لم يؤد إلا إلى مواصلة سفك الدماء، وفاقم نزوح الأبرياء، معتبراً أنه من غير المقبول لميليشيا كحزب الله أن تعمل خارج سلطة الحكومة اللبنانية".



وتعد زيارة تيلرسون الأولى لمسؤول أميركي إلى بيروت في هذا المنصب منذ أربعة أعوام، وتخللها إلى جانب الحريري، لقاءات مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري.



وفي السياق، أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، وفق بيان عن مكتبه الإعلامي، تيلرسون بضرورة أن تعمل الولايات المتحدة على منع الكيان الصهيوني من استمرار اعتداءاته على السيادة اللبنانية البرية والبحرية والجوية، والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، وأكد عون رفض لبنان ادعاءات الاحتلال بملكية أجزاء من المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه اللبنانية، في إشارة إلى الرقعة 9 التي وقع لبنان الأسبوع الماضي عقوداً مع ثلاث شركات دولية للتنقيب عن النفط فيها.