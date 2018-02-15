حمد بن عيسى: ميثاق العمل الوطني محطة مضيئة في تاريخ البحرين

الشارقة 24 – بنا:



أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال استقباله الأربعاء، أفراد العائلة المالكة، بمناسبة الذكرى السنوية السابعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، أن ميثاق العمل الوطني شكل انطلاقة هامة ومحطة مضيئة في تاريخ مملكة البحرين المعاصر ونهضتها الشاملة، وفتح آفاقاً جديدة لتحقيق كل ما فيه خير للبحرين ومستقبلها.



وقال الملك حمد إن المواطن البحريني سيظل دوماً محور التنمية وأساسها، مشيداً بما أثبتته الكفاءة والخبرة البحرينية من جدارة وقدرة على التفوق والتميز في الأداء في شتى المجالات والمحافل الدولية، والتي تجسّد صدق انتمائهم وولائهم وحبهم لبلادهم وحرصهم على رفع رايتها في كافة الميادين.



وأعرب العاهل البحريني، عن تقديره واعتزازه بمنتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني، لما يقومون به من جهود مخلصة ومتواصلة في حفظ أمن الوطن وضمان استقراره، وأكد أن المملكة ماضية في مسيرتها الرائدة نحو المزيد من التحديث والتطوير، وترسيخ قواعد الدولة المدنية القائمة على العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات واحترام القانون، ونشر قيم الاعتدال والتسامح والتعايش.