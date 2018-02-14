الكويت: تعهدات للعراق بـ 30 مليار دولار في مؤتمر إعادة الإعمار

جانب من مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت

الشارقة 24 – وكالات:



أبلغ وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، مؤتمراً صحافياً الأربعاء، أن العراق تلقى من حلفائه تعهدات للاستثمار والتنمية تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزير قوله "30 مليار دولار إجمالي إسهامات الدول المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق".



من جهته، قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إن التعهدات لإعادة بناء العراق "أقل مما يتطلبه العراق"، وأضاف "المبالغ المخصصة ستسهم في إعادة الإعمار لكنها لن تسد الحاجة".



وأكد وزير الخارجية العراقي، صعوبة وكلفة الحرب التي خاضها العراق ضد تنظيم "داعش" الإرهابي منذ عام 2014، مشدداً على أن "رحلة العراق في محاربة داعش لم تكن سهلة وكلفتها عالية"، وقال إن بلاده خسرت في هذه الحرب الكثير من الأموال والأرواح التي فاقت 18 ألف شهيد و36 ألف جريح.



وأوضح أن قيمة الخسائر والأضرار جراء الحرب ضد "داعش" تراوحت بين 88.2 و100 مليار دولار.

من جهته، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المؤتمر بأنه "نجاح هائل".