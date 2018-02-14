الجيش اليمني يعثر على صواريخ بعيدة المدى تابعة للانقلابيين

الشارقة 24 – واس:



أعلن الجيش اليمني الأربعاء، أنه عثر على صواريخ بعيدة المدى تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بمحافظة الحديدة غربي اليمن .



وأفاد مصدر ميداني أن "قوات الجيش الوطني والمقاومة التهامية عثرت على 11 صاروخاً بعيد المدى تابع للانقلابيين أثناء تمشيطها مواقع تم تحريرها غربي مديرية حيس".



وأوضح المصدر أن الصواريخ التي تم العثور عليها هي 6 صواريخ وزن الصاروخ الواحد منها 500 كجم، و5 صواريخ أخرى وزن الصاروخ الواحد منها 200 كجم .



من جهة أخرى، ثمّن محافظ محافظة حضرموت اليمنية فرج البحسني، دور دول التحالف العربي في تحرير اليمن من هيمنة الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران .



وعبر خلال لقائه وفد قيادة التحالف العربي في مدينة المكلا عاصمة المحافظة، عن شكره للجهود والمساعدات العسكرية والإنسانية واللوجستية التي يقدمها التحالف العربي في سبيل تحرير كافة الأراض اليمنية من الانقلابيين الحوثيين، وكذا الجهود والتضحيات التي في سبيل تحرير ساحل حضرموت من قبضة تنظيم القاعدة الإرهابي .



وتطرق البحسني، إلى جهود التنمية وإعادة البناء من خلال إنشاء مشاريع تنموية والاهتمام بقطاعات الكهرباء والصحة والتربية وإعادة عمل القضاء بافتتاح المحاكم والنيابات العامة .