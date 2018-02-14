واشنطن تطالب إيران بسحب مقاتليها من سوريا

الشارقة 24 – وكالات:



أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، يوم الأربعاء في عمان، أن على إيران سحب مقاتليها من سوريا، مؤكداً أن وجودها في هذا البلد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.



وقال تيلرسون في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان: "نحن قلقون بشأن الحادث الأخير المتعلق بالكيان الصهيوني وإيران في سوريا، وأعتقد أن هذا يوضح مجدداً لماذا لا يؤدي الوجود الإيراني في سوريا سوى إلى زعزعة الاستقرار؟".



وأضاف "نعتقد أن على إيران سحب عسكرييها، الميليشيات التابعة لها من سوريا وأن تفسح المجال أمام تعزيز عملية السلام في جنيف".



من جهته، أكد الصفدي ضرورة التقدم نحو حل سملي للأزمة السورية، وأضاف خلال المؤتمر الصحافي أن هذا الحل "يجب أن يكون على أساس القرار 2254 وعلى أساس مسار جنيف الذي نعتبره المسار الوحيد لتحقيق الحل السلمي"، وأشار إلى أن الحل الذي نريده هو الحل الذي يقبل به الشعب السوري ويضمن وحدة سوريا وتماسكها.



من جانب آخر، أكد الوزيران أهمية إعادة احياء عملية السلام بين الكيان والفلسطينيين.



وفيما يتعلق بخطة السلام التي من المقرر أن يعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال تيلرسون "شاهدت عناصر تلك الخطة، وهي قيد التطوير منذ عدة أشهر"، وأضاف "لقد تشاورنا في الإدارة الأميركية حول الخطة وتعرفنا على مناطق تحتاج إلى المزيد من العمل، لذا أعتقد أن الرئيس هو من سيقرر متى يشعر بأن الوقت مناسب وأنه جاهز لإعلان الخطة"، لكن تيلرسون أكد أنها "متقدمة إلى حد ما".