ناقشا القضايا المشتركة

الزياني وموغيريني يبحثان تعزيز العلاقات الخليجية-الأوروبية

  • الأربعاء 14, فبراير 2018 في 9:42 م
  • جانب من الاجتماع
    جانب من الاجتماع
بحث أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال لقائه الأربعاء، مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، علاقات الشراكة والتعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها.

الشارقة 24 – واس:

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، يوم الأربعاء، مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لإعادة اعمار العراق في دولة الكويت.

جرى خلال الاجتماع، بحث علاقات الشراكة والتعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في إطار الحوار الاستراتيجي الخليجي–الأوروبي، والسبل الكفيلة بتعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية.

وبحث الاجتماع، الجهود المشتركة التي يبذلها الجانبان لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وتطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.