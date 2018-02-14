مستوطنون يعتدون على فلسطيني قرب الأقصى

الشارقة 24 – وام:



أصيب شاب مقدسي بجروح، إثر اعتداء مستوطنين عليه قرب باب السلسلة إحدى بوابات المسجد الأقصى المبارك.



وذكر مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف فراس الدبس، أن مستوطنين وأثناء خروجهم من المسجد الأقصى بعد اقتحامهم له اعتدوا على شاب بالضرب المبرح، ما أدى إلى فقدانه الوعي ومن ثم نقل إلى مستشفى المقاصد.



إلى ذلك، ثبتت سلطات الاحتلال العسكرية، أوامر اعتقال إداري بحق 10 أسرى فلسطينيين لفترات متفاوتة .



وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أن المحكمة ثبتت أمرين صادرين لمدة ستة شهور بحقّ أسيرين من رام الله، فيما ثبتت الأمر الإداري الصّادر لمدّة خمسة شهور بحقّ أسير من رام الله، وأضاف أن المحكمة ثبّتت الأوامر الصادرة لمدة أربعة شهور بحقّ أسير من نابلس، وآخر من رام الله، إضافة الى ثلاثة أسرى من بيت لحم وجنين والخليل .



كما ثبّتت المحكمة الأمر الصّادر بحقّ الأسير إبراهيم فؤاد صباح من بيت لحم لمدّة ثلاثة شهور، وبحقّ الأسير مجاهد أحمد أبو العز من جنين لمدة شهرين .