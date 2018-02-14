اليمن يدعو لانضواء الوحدات العسكرية والأمنية تحت سلطة الشرعية

الشارقة 24 – واس:



شدد مجلس الوزراء اليمني، يوم الأربعاء، على ضرورة دمج كافة القوات العسكرية والأمنية تحت سلطة الحكومة الشرعية.



وأكد رئيس المجلس أحمد عبيد بن دغر، خلال اجتماعه مع مسؤولين محليين وقيادات عسكرية، ضرورة توحيد القرار العسكري والأمني، الذي لن يتحقق إلا من خلال دمج كافة الوحدات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارة الداخلية والدفاع، مشدداً على منع أي مداهمات مالم تستند على معلومات حقيقية وتحريات دقيقة، وأخذ إذن مسبق من النيابة العامة.



وأكد بن دغر ضرورة استكمال تحرير المناطق التي لاتزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، مشيدًا بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في كافة الجبهات في الساحل الغربي، والتقدم نحو مشارف العاصمة صنعاء، لإنهاء الانقلاب على الشرعية الدستورية وإنهاء التمدد الإيراني بالمنطقة.



وشدد على مضاعفة الجهود لاستتباب الأمن في المحافظات المحررة، ورفع مستوى الحيطة والحذر لمكافحة الإرهاب، وندد بأعمال القتل التي تستهدف أئمة المساجد في عدن، التي كان آخرها مقتل إمام مسجد الثوار بالمعلا الشيخ شوقي كمادي.