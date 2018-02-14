خادم الحرمين الشريفين يبحث التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة

الشارقة 24 – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض، اليوم الأربعاء، وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة وروسيا، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجالات الطاقة وبخاصة في مجال إعادة التوازن لأسواق البترول، من خلال قيادة الدول المنتجة لخفض الفائض من مخزونات البترول العالمية.

حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسيرجي كوزلوف سفير روسيا لدى المملكة.