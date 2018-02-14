الاتحاد الأوروبي يخصص 400 مليون دولار كمساعدات إنسانية للعراق

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجيريني، اليوم الأربعاء، عن استثمار الاتحاد الأوروبي بمبلغ 400 مليون دولار كمساعدات إنسانية ولتثبيت الاستقرار في العراق.

وقالت موجيريني، في كلمتها خلال افتتاح مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق: "إن تلك الالتزامات ستقدم من ميزانية الاتحاد الأوروبي وهي تختلف عن المساعدات الفردية لدول الاتحاد".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ساهما بـ 3.5 مليار دولار العام الماضي دعماً للشعب العراقي.