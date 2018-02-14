غوتيريش يحث المجتمع الدولي على دعم إعادة إعمار العراق بـ "السياسة والموارد"

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الكويت، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي على دعم جهود العراق في إعادة الإعمار بعد الحرب مع تنظيم "داعش"، في وقت تأمل بغداد الحصول على مساهمات مالية بنحو 88 مليار دولار.



وقال غوتيريش في خطاب ألقاه في اليوم الختامي لمؤتمر إعادة إعمار العراق الذي تستضيفه الكويت، منذ الإثنين: "العالم مدين لكم جراء نضالكم ضد التهديد العالمي الذي فرضه (داعش)".



وأضاف: "حان الوقت لإظهار امتناننا الخالص والتعبير عن تضامننا مع الشعب العراقي"، داعياً إلى تقديم الدعم "بالسياسة والموارد".