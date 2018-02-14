في كلمته بمؤتمر الكويت

غوتيريش يحث المجتمع الدولي على دعم إعادة إعمار العراق بـ "السياسة والموارد"

  • الأربعاء 14, فبراير 2018 في 12:54 م
في وقت تأمل بغداد الحصول على مساهمات مالية بنحو 88 مليار دولار، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في خطاب ألقاه في اليوم الختامي لمؤتمر إعادة إعمار العراق الذي تستضيفه الكويت، المجتمع الدولي على دعم جهود العراق في إعادة الإعمار.

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الكويت، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي على دعم جهود العراق في إعادة الإعمار بعد الحرب مع تنظيم "داعش"، في وقت تأمل بغداد الحصول على مساهمات مالية بنحو 88 مليار دولار.

وقال غوتيريش في خطاب ألقاه في اليوم الختامي لمؤتمر إعادة إعمار العراق الذي تستضيفه الكويت، منذ الإثنين: "العالم مدين لكم جراء نضالكم ضد التهديد العالمي الذي فرضه (داعش)".

وأضاف: "حان الوقت لإظهار امتناننا الخالص والتعبير عن تضامننا مع الشعب العراقي"، داعياً إلى تقديم الدعم "بالسياسة والموارد".