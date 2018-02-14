حيدر العبادي: التنمية للعراق تنمية لكل المنطقة

الشارقة 24 - د ب أ:



دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في كلمته أمام مؤتمر دعم العراق الذي تستضيفه الكويت، الأصدقاء والشركاء إلى دعم بلاده، وشدد على أن "تنمية العراق تنمية لكل المنطقة".

وقال العبادي: "العراق يتطلع إلى المستقبل بثقة ... نحن نرسخ إلى أن يكون العراق جسراً للتلاقي وساحة للتفاهمات المشتركة".

وأوضح: "أن رؤية بلاده للتنمية ترتكز على مبدأ التكامل ... مع جيراننا أولاً والشرق الأوسط ثانياً والمجتمع الدولي ثالثاً".

وأضاف: "نتطلع إلى شراكات حقيقية وتبادل منافع منصف للجميع ... ندرك جيداً المعوقات التي تعوق دخول الشركات ... ولكننا بدأنا العمل على التخلص من القوانين القديمة ... وقانون الاستثمار في العراق حالياً من أفضل قوانين الاستثمار في المنطقة".

وتحدث عن الجهود التي تبذلها بلاده حالياً من أجل إعادة النازحين طواعية، وأكد أنه تم إعادة نصف أعداد النازحين، والبالغ عددهم خمسة ملايين شخص، فضلاً عن السوريين الموجودين في العراق.

وشدد على أن الحرب على الفساد لن تتوقف، واعتبر أن الفساد نفسه هو أحد أسباب ظهور الإرهاب.