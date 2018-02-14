أمير الكويت يعلن تخصيص ملياري دولار لدعم إعمار العراق

الشارقة 24 - د ب أ:



أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، دعم العراق بملياري دولار، مليار منها كقروض والآخر مخصص للاستثمار.

هنأ أمير الكويت في كلمته ضمن المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الذي تستضيفه الكويت على الانتصارات التي تحققت، وشدد على أن حجم الحشد الدولي الواسع على المستوى الرسمي والشعبي والقطاع الخاص يمثل "اعترافاً من العالم بحجم التضحيات التي تكبدها العراق في مواجهته للإرهاب، وسعياً من المجتمع الدولي لمكافئته على تلك المواجهة".

كما أكد على أن "حجم الدمار الذي لحق بالعراق جراء سيطرة التنظيمات الإرهابية على بعض الأراضي العراقية وما ترتب على ذلك من قتال لتلك التنظيمات لتطهير التراب العراقي ... يتوجب اليوم الشروع في إعادة إعمار شامل لما تم تدميره من بنية تحتية ومرافق الحياة الأخرى، وهو عمل لن يتمكن العراق من التصدي له وحده".

وأوضح أن المؤشرات تؤكد نجاح المؤتمر ما يعطي الأمل في استقرار العراق.