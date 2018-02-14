الجيش المصري: القضاء على 15 إرهابياً خلال عملية "سيناء 2018"

وحدات من الجيش المصري خلال عملية أمنية في سيناء، أرشيفية

الشارقة 24 - د ب أ:

نجح الجيش المصري في قتل 15 إرهابياً خلال تبادل لإطلاق للنار مع أفراد القوات المسلحة والشرطة.

جاء ذلك في البيان السابع للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية صباح اليوم الأربعاء، بشأن العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب "سيناء 2018"، مضيفاً أنه تم إلقاء القبض على 153 من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.

وأضاف البيان أن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 11 هدفاً يستخدم في إيواء العناصر الإرهابية.

وتابع البيان أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال اللاسلكية، فضلاً عن تدمير عدد من مخابئ للمسلحين.

وقال البيان: "إن مقاتلي القوات المسلحة المصرية يواصلون تطهير أراضي سيناء من الإرهابيين".

وأطلق الجيش المصري، الجمعة الماضي "العملية الشاملة سيناء 2018" بهدف مجابهة الإرهاب.