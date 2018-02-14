طائرة جزائرية تفقد قطعة من منظومة العجلات لدى إقلاعها من فرنسا

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، أن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الجزائرية فقدت قطعة من منظومة العجلات لدى إقلاعها الخميس الماضي من مطار تولوز في جنوب غرب فرنسا في حادث لم يحل دون هبوطها بسلام في وهران (غرب الجزائر).

وقال متحدث باسم "مكتب التحقيقات والبحوث"، بالهيئة الفرنسية المكلفة بالتحقيق في حوادث الطيران، إنه "في هذه المرحلة لم نفتح تحقيقاً، نحن ننسق مع السلطات الجزائرية، ذلك أن الطائرة وصلت إلى وجهتها في الجزائر".

وبحسب البيانات الأولية فإن الطائرة فقدت لدى إقلاعها قطعة معدنية تنتمي إلى عجلة المقدمة، مشيراً إلى أنها "قطعة من منظومة العجلات تقع تحت أنف الطائرة".

من ناحيتها قالت إدارة مطار تولوز إنه "تم العثور في المدرج على محور عجلة مقطوع، ولكن ليس على العجلة نفسها"، بعد إقلاع الطائرة وهي من طراز بوينغ 737- 600.

وهبطت الطائرة بسلام في وهران (400 كلم غرب العاصمة الجزائر).