الجامعة ومصر تبحثان ترتيبات متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة

جانب من اللقاء

الشارقة 24 – وام:



التقت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال رئيسة بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، يوم الثلاثاء، السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، وذلك لبحث مختلف الجوانب المتعلقة بمهمة بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة.



ورحب السفير لوزا خلال اللقاء، بمشاركة جامعة الدول العربية في مراقبة هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، وأعرب عن تطلعه لأن تلعب بعثة الجامعة دورها الهام والمعهود في هذه المهمة، ورحب بتلقي ملاحظاتها وتوصياتها التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتحسين الاستحقاقات الانتخابية.



بدورها، أكدت السفيرة هيفاء أن البعثة ستبذل كل الجهود الممكنة لضمان نجاح مهمتها، وذلك في إطار ما تضمنته مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية المصرية للانتخابات الأسبوع الماضي.