38 قتيلاً و526 موقوفاً بحملة مكافحة الإرهاب في سيناء

الشارقة 24 – أ ف ب:



أعلن الجيش المصري الثلاثاء، أنه قتل 38 "تكفيرياً" وأوقف 526 مشتبهاً بهم في شمال ووسط سيناء، خلال الأربعة أيام الماضية من العملية العسكرية "سيناء 2018"، التي أطلقها الجمعة للقضاء على الإرهاب.



وقال المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي في بيان "أسفرت العمليات عن القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من 10 تكفيريين أثناء الاختباء بأحد المنازل بنطاق مدينة العريش" كبرى مدن محافظة شمال سيناء.



وأكد البيان "القبض على عدد 400 فرد من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم منهم جنسيات أجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".