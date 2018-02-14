الكويت تستنكر تصريحات دوتيرتي حيال العمالة الفلبينية

الشارقة 24 – كونا:



أعرب الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، يوم الثلاثاء، عن استنكاره واستغرابه للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي حيال إساءة التعامل مع العمالة الفلبينية في الكويت.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده وزير الخارجية الكويتي ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون على هامش اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، والذي تستضيفه الكويت، ضمن فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.



ورداً على سؤال بشأن التصعيد الفلبيني الأخير، قال الشيخ صباح الخالد "نستنكر ونستغرب تصريحات الرئيس الفلبيني خاصة ونحن على تواصل مستمر مع الفلبين على أعلى مستوى".



وأضاف "لدينا أكثر من 170 ألفاً من الجالية الفلبينية يعيشون في البلاد حياة كريمة وهم من أقل الجاليات من حيث نسبة المشكلات"، معرباً عن أسفه لأية حوادث فردية قد تحدث و"نحن لا نتأخر عن تزويد الجانب الفلبيني بكافة نتائج التحقيقات" التي تجرى بهذا الصدد.



ورأى أن هذا التصعيد لا يخدم العلاقة بين الكويت والفلبين، مشدداً على أن التعاون مهم للوصول إلى الحقائق بشأن كل تفاصيل الحوادث الفردية التي وقعت وهذا الذي يساعد على الفهم والتعاون وزيادة العمالة الفلبينية في الكويت.