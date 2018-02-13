البرلمان العربي يهنئ البحرين بـمرور 17 عاماً على إطلاق ميثاقها الوطني

الشارقة 24 – وام:



هنأ البرلمان العربي مملكة البحرين بمناسبة مرور 17 عاماً، على إطلاق ميثاق العمل الوطني، وأشاد بدعم الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، ودوره في دعم الميثاق وترسيخ دور المؤسسات والدستور.



وأعرب البرلمان في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته العامة الثالثة، يوم الثلاثاء، بمقر جامعة الدول العربية عن تقديره لمملكة البحرين وما حققته من إنجازات هامة على طريق التقدم وتعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطيها الإقليمي والدولي وترسيخ أمنها واستقرارها الداخلي ودورها الفاعل في حفظ الأمن القومي العربي.



من جهة أخرى، أكد البرلمان العربي دعمه الكامل لما تقوم به جمهورية مصر العربية في حربها ضد الإرهاب.



وثمن البرلمان في بيان، ما تقوم به القوات المسلحة وأجهزة الأمن بجمهورية مصر العربية في الحملة الشاملة "سيناء 2018"، مؤكداً دعمه لهذه الجهود التي تستهدف العناصر الإرهابية من أجل تطهير أرض مصر من دنس الإرهاب وأذنابه.