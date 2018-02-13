دمشق تتوعد الكيان "بمفاجآت أكثر" في سوريا

جانب من حطام المقاتلة الصهيونية التي أسقطتها سوريا

الشارقة 24 – رويترز:



قالت سوريا يوم الثلاثاء، إن الكيان الصهيوني سيواجه "مفاجآت أكثر"، إذا هاجم الأراضي السورية مجدداً، وذلك بعد أن أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة صهيونية حربية متطورة، خلال أخطر مواجهة بين الجانبين‭ ‬‬منذ 36 عاماً.‬



وأصيبت الطائرة وهي من طراز "إف-16" فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم السبت خلال عودتها من غارة على موقع سوري، قال الكيان إن طائرة بدون طيار إيرانية الصنع أطلقت منه عبر الحدود.



وقال أيمن سوسان معاون وزير الخارجية السوري "ثقوا تماماً أن المعتدي سيتفاجأ كثيراً لأنه ظن أن هذه الحرب، حرب الاستنزاف التي تتعرض لها سوريا لسنوات، قد جعلتها غير قادرة على مواجهة أي اعتداءات"، وأضاف خلال مؤتمر صحافي في دمشق "إن شاء الله سيرون مفاجآت أكثر كلما حاولوا الاعتداء على سوريا".