السيسي وتيلرسون يبحثان ملفات المنطقة

الشارقة 24 – وكالات:

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد على موقف بلاده الواضح والثابت بشأن التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً الولايات المتحدة باعتبارها الراعي الرئيسي لعملية السلام في الشرق الأوسط أن تعيد إحياء ودفع عملية المفاوضات من جديد وفق مقررات الشرعية الدولية.

جاء ذلك، خلال لقاء الرئيس السيسي يوم الإثنين، ركس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي.

وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن وزير الخارجية الأميركي، أكد على ما تمثله مصر من شريك هام للولايات المتحدة وما يجمعهما من علاقات ممتدة تحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها، مشدداً على وقوف بلاده إلى جانب مصر والتزامها بدعمها في حربها ضد الإرهاب.

واستعرض الرئيس السيسي الجهود التي تقوم بها مصر حالياً لمكافحة الإرهاب بشكل شامل والقضاء عليه، وذلك بالتوازي مع مساعي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوهاً إلى تطلع مصر لتطوير التعاون الاقتصادي بين الدولتين وزيادة الاستثمارات الأميركية في مصر.

والتقى تيلرسون وزير الخارجية الأميركي سامح شكري قبل مغادرته إلى الكويت الإثنين.