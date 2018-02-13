بوتين وترامب يبحثان هاتفياً السلام في الشرق الأوسط

الشارقة 24 – كونا:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه ناقش مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، قضايا التسوية بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي.

وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس "ناقشت خلال اتصال هاتفي أجريته للتو مع الرئيس ترامب المسائل المتعلقة بالتسوية السياسية.

وأضاف أن ترامب نقل تحياته الحارة للرئيس عباس.

وأكد بوتين مجدداً دعم روسيا للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى الحاجة لمناقشة تطورات الوضع في المنطقة وقضايا العلاقات الثنائية.

ومن جانبه، جدد الرئيس عباس التأكيد على رفض الجانب الفلسطيني لأي دور وساطة تلعبه واشنطن في التسوية بين الفلسطينيين والاحتلال، داعياً إلى تشكيل آلية متعددة الأطراف لهذا الغرض.

ووصف قرار واشنطن نقل السفارة الأميركية إلى القدس بأنه "يشكل صفعة" قائلاً "إننا نرفض التعاون مع واشنطن بصفتها وسيطاً في هذا النزاع".

وأضاف أن الجانب الفلسطيني يريد بلورة آلية متعددة الأطراف للوساطة يكون الأميركيون جزء منها وليس الوسيط الوحيد، مشيراً إلى إمكانية توسيع دائرة اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط على مثال مجموعة "خمسة زائد واحد" التي صاغت الاتفاق النووي مع إيران.