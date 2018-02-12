المالكي: "التحالف" يرحب بأي جهود دولية تسعى لإحلال السلام في اليمن

الشارقة 24 – واس:

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي ترحيب التحالف ‏بأي جهود دولية من شأنها إحلال السلام في اليمن، مشيراً إلى أن ذلك يتفق تماماً مع مبادئ دول التحالف ‏الملتزمة بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني إنسانياً وعسكرياً.

وأوضح في المؤتمر الصحافي الأسبوعي بالرياض اليوم الإثنين، أن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن تسير وفق المخطط لها تماماً، وتمضي باتجاهٍ تصاعدي، فيما يتعلق بالمبادرات التي تتضمنها خطة هذه العمليات الإنسانية، مشيراً إلى 3 مبادرات جديدة سيجري غداً توقيع عقودها، ستشكل رافداً جيداً للعمل الإنساني على الأراضي اليمنية، متطلعاً إلى مزيدٍ من الشراكات مع مختلف المنظمات العالمية ذات العلاقة بأعمال الإغاثة وتأهيل البنى التحتية والجهود الإنسانية.

وعن نتائج خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، كشف المالكي عن استفادة 544.037 مواطناً يمنياً من المساعدات الإنسانية المقدمة ضمن هذه العمليات منذ انطلاقها وحتى اليوم، مبيناً أن تلك المساعدات بلغت 75.623 تنوعت بين غذائية وإيوائية وصحية، كما قدر إجمالي المساعدات الخاصة بالمشتقات النفطية بـ 180.000، قدمت لتأهيل وإصلاح البنية التحتية في مختلف المحافظات اليمنية، فيما بلغ مجموع التصاريح التي منحتها قوات التحالف من خلال خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية خلال الفترة من 26 مارس 2015م وحتى 12 فبراير الحالي 18557 تصريحاً موزعة على المنافذ البحرية والبرية والجوية.

واستعرض المتحدث باسم قوات التحالف، عبر عرضٍ مرئي صوراً للعمليات الإنسانية التي وصلت لعموم المحتاجين من الأسر اليمنية في مختلف أنحاء اليمن، لاسيما الأسر التي تعيش في مواقع لاتزال تحت سيطرة الانقلابيين من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، التي لا تتوانى عن انتهاك جميع القوانين الدولية الإنسانية والعسكرية، لافتاً النظر إلى استمرار هذه الميليشيا الإرهابية في تجنيد الأطفال اليمنيين وغيرهم من جنسيات أخرى، والزج بهم في مواقع القتال، في انتهاك سافر لطفولتهم التي يرفض العالم بأسره مساسها بأي نوعٍ من أنوع الخطر والأدلجة، مشيراً إلى تزامن هذا العمل غير الإنساني وتضاربه مع الذكرى التي اعتادت الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 12 فبراير من كل عام قيادة العالم وتذكيره في يومٍ عالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود، مؤكداً أن الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها هذه المليشيا الحوثية الإرهابية عرضة لمثل هذه المأساة.