شكري: بحثت مع تيلرسون الحرب على الإرهاب

الشارقة 24 – رويترز:

صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن مباحثاته مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون تركزت على العلاقات الثنائية والحرب على الإرهاب.

وقال شكري في مؤتمر صحافي مع تيلرسون، الذي يزور القاهرة حاليا، إن "جزءا كبيرا من الحوار ركز على العلاقات الثنائية... وقد لمست حرص الولايات المتحدة على دعم العلاقات والتعاون مع مصر... ومصر أيضا حريصة على العلاقات مع الولايات المتحدة".

كما تطرقت المحادثات إلى الفرص المتاحة للشركات الأميركية في مصر.

وثمن شكري دعم الولايات المتحدة لمصر في هذه الحرب على الإرهاب.

من جانبه، أكد الوزير الأميركي التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب مصر في الحرب ضد الإرهاب ومن أجل منطقة أكثر استقرارا للجميع.