الجيش المصري: القضاء على 12 من "العناصر التكفيرية" في سيناء

الشارقة 24 - رويترز:



قالت القوات المسلحة المصرية في بيان نقله التلفزيون الرسمي، الإثنين، إنها قضت على 12 فرداً من "العناصر التكفيرية"، وألقت القبض على 92 من المطلوبين والمشتبه بهم ودمرت 60 هدفاً، في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد "العناصر الإرهابية والإجرامية".

وقال البيان إن العملية أسفرت عن "قيام القوات الجوية برصد وتدمير 60 هدفاً للإرهابيين، والقضاء على 12 فرداً من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المكلفة بأعمال المداهمة، والقبض على 92 من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".