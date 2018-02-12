البرلمان العربي والجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط يؤكدان دعمهما للقضية الفلسطينية

الشارقة 24 – وام:



أكد البرلمان العربي والجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط دعم ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش في سلام طبقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وبيدرو روكي رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط بعد توقيع الجانبين مذكرة تفاهم، الأحد، بالقاهرة لتعزيز التعاون بينهما في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بينهما ومتابعة مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأدان البيان التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية وتكوين الميليشيات المسلحة ودعمها بهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وتقويض سلطة الدول وتفتيت المجتمعات العربية، وأكد البيان عدم شرعية هذه الميليشيات.

وشدد على أهمية محاسبة الجهات والدول التي ترعى تكوين هذه المليشيات ومدها بالمال والسلاح، داعياً المجتمع الدولي لدعم جهود الدول العربية وما تقوم به من إجراءات للتصدي لهذه المليشيات لحماية المجتمعات العربية والأمن والسلم الدوليين.

كما دعا البيان كافة البرلمانيين في العالم والبرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية.