خادم الحرمين: تنوع الثقافات واحترام خصوصيتها مطلب للتعايش بين الشعوب

الشارقة 24 – وام:



شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على أن البعد الثقافي أصبح مرتكزاً أساسياً في العلاقات بين الدول والشعوب ومن المهم تعزيزه لخدمة السلم والأمن الدوليين.



وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمة ألقاها خلال استقباله الأحد في قصر اليمامة بالرياض، ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32" من الأدباء والمفكرين، إن المهرجان يجسد تراث المملكة وثقافتها ويعبر عن رغبتنا المشتركة في تعزيز التفاعل بين الثقافات العالمية المختلفة لتحقيق التعايش والتسامح بين الشعوب على أسس إنسانية مشتركة.



وأضاف "ندرك أهمية الثقافات بصفتها مرتكزاً أساسياً في تشكيل هوية الأمم وقيمها ونرى في تنوع الثقافات وتعددها واحترام خصوصية كل ثقافة مطلباً للتعايش بين الشعوب وتحقيق السلام بين الدول"، مؤكداً أهمية البعد الإنساني المشترك في كل ثقافة بعيداً عن مفهوم صدام الثقافات.