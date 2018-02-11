رؤساء البرلمانات العربية يؤكدون رفضهم للتدخل الإيراني في المنطقة

الشارقة 24 – وام:

أكد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية رفضهم للتدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للدول العربية ودعمها للانقلابيين على الشرعية في اليمن بالصواريخ الباليستية التي تستهدف بها تأجيج الصراع بين أبناء الوطن الواحد فضلاً عن التطاول على أمن المملكة العربية السعودية وهي الجارة الأولى لليمن والأماكن الإسلامية المقدسة في مكة والمدينة التي تعد مقدسات إسلامية.

جاء ذلك في بيان صدر في ختام المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأدان البيان كافة التدخلات في الدول العربية بالأجندات الدينية المتطرفة التي تستهدف النيل من أمنها واستقرارها ووحدة نسيجها الوطني.