أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات

الجيش المصري يقضي على 16 عنصراً تكفيرياً في سيناء

  • الأحد 11, فبراير 2018 في 10:07 ص
  • تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء
    تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء
في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد "العناصر الإرهابية والإجرامية"، قالت القوات المسلحة المصرية في بيان نقله التلفزيون، الأحد، إنها قضت على 16 عنصراً تكفيرياً.
الشارقة 24 – رويترز:

قالت القوات المسلحة المصرية في بيان نقله التلفزيون، الأحد، إنها قضت على 16 عنصراً تكفيرياً، في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد "العناصر الإرهابية والإجرامية".

وقال البيان "القضاء على 16 عنصراً تكفيرياً والقبض على 4 أفراد من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات وضبط 30 مشتبهاً بهم".