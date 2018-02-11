الجيش المصري يقضي على 16 عنصراً تكفيرياً في سيناء

تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء

الشارقة 24 – رويترز:



قالت القوات المسلحة المصرية في بيان نقله التلفزيون، الأحد، إنها قضت على 16 عنصراً تكفيرياً، في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد "العناصر الإرهابية والإجرامية".



وقال البيان "القضاء على 16 عنصراً تكفيرياً والقبض على 4 أفراد من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات وضبط 30 مشتبهاً بهم".