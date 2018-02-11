الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للعنف في سوريا

الشارقة 24 – واس:



دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف في النزاع السوري، إلى وقف فوري وغير مشروط للعنف.



وأفاد المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك في بيان الليلة الماضية بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء العنف ومعاناة الشعب السوري، مشيراً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يتابع عن كثب التصعيد العسكري المقلق داخل سوريا والتوسع الخطير عبر الحدود.