رؤساء البرلمانات العربية يُشيدون بدور السعودية في خدمة الحرمين

الشارقة 24 – وام:





أشاد المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية الذي عقد يوم السبت، بمقر جامعة الدول العربية، بما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود وعناية ورعاية للحرمين الشريفين وخدمتهما وتحقيق الأمن فيهما.

وأكد المؤتمر في بيان أصدره في ختام اجتماعه أن المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها وحتى الوقت الحاضر في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تقوم بدور كبير في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وشدد على أن المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها كان في مقدمة أولوياتها الاهتمام والعناية بتوسعة الحرمين الشريفين وما تحقق من نهضة عمرانية كبيرة لهما يعد أكبر شاهد على اهتمامها وعنايتها بالأماكن المقدسة وأنها لا تدخر وسعاً في سبيل تذليل المصاعب وتسهيل الأمور، من أجل خدمة ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم وتوفير كل سبل الراحة والأمان لهم.

وثمن المؤتمر ما يشهده الحج عاماً بعد عام من تحسين وتطوير في منظومة المشاريع والخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج في الجوانب الأمنية والتنظيمية والصحية، مؤكداً أن جهود المملكة العربية السعودية أدت لإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين الشريفين، وإظهار قيم الإسلام والمسلمين الحقيقية من خلال ما تقدمه من خدمات رائدة وجهود عظيمة في هذا الشأن.