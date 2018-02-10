الدفاعات الجوية السورية تتصدى لمقاتلات "الاحتلال" وتصيب أكثر من طائرة

الشارقة 24 – وكالات:

أعلن مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية تصدت السبت لعدوان من مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي على قاعدة عسكرية في المنطقة الوسطى، ما تسبب بإصابة أكثر من طائرة، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الكيان الصهيوني تحطم طائرة إف 16، فيما كانت قواتها تشن هجمات على أهداف إيرانية في سوريا.

وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بأن الغارات استهدفت منطقة في ريف حمص الشرقي، حيث توجد قواعد عسكرية عدة، بعضها تابع للقوات الروسية وبعضها الآخر للقوات الإيرانية.

وجاء إعلان دمشق بعد وقت قصير من تأكيد الكيان الصهيوني، أن نيراناً سورية مضادة للطائرات أسقطت إحدى طائراته يوم السبت، بعدما اعترضت مقاتلاته طائرة إيرانية دون طيار انطلقت من سوريا وهاجمت أهدافا إيرانية هناك.