السلمي يطلع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي على التطورات العربية

الشارقة 24 – وام:

التقى الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، يوم الجمعة، غابرييلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك على هامش المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، الذي من المقرر عقده، يوم السبت، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وذكر البرلمان في بيان أصدره الجمعة، أن السلمي أطلع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي على تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوضع في اليمن وسوريا وليبيا والتأثير السلبي للتدخل الإيراني في المنطقة، مؤكداً استمرار التعاون بين الجانبين.