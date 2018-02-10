قتيلان و147 جريحاً في بنغازي وأميركا تمدد "طوارئ ليبيا"

الشارقة 24 – وكالات:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن ليبيا، التي تم إعلانها في عام 2011.

وقال البيت الأبيض الأميركي في بيان "إن الوضع في ليبيا لا يزال يشكل تهديداً غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وإن هناك حاجة إلى تدابير للحماية من تحويل الأصول أو غيرها من التجاوزات من قبل بعض أفراد أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وباقي المسؤولين في النظام السابق".

وأضاف البيان أن "الظروف السابقة والهجمات المطولة ضد المدنيين وتزايد أعداد الليبيين الذين لجأوا إلى دول أخرى أدت إلى تدهور الأمن الليبي وشكلت خطراً كبيراً على استقرار ليبيا".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة في ليبيا، يوم الجمعة، مقتل شخصين، وإصابة 147 شخصاً بتفجير انتحاري وقع بمسجد بحي الماجوري في بنغازي شرقي البلاد.