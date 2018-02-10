فرنسا والسعودية تُدينان قصف النظام السوري للغوطة الشرقية

الشارقة 24 – وكالات:

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، يوم الجمعة، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لقصف نظام الرئيس السوري بشار الأسد للغوطة الشرقية، واستخدام الأسلحة الكيماوية، والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

وأوضح المصدر بأن هذا العمل العدواني لا يتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة السورية سياسياً، وفق مبادئ إعلان "جنيف 1"، وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

من جهتها، طالبت فرنسا بإنهاء الضربات الجوية في سوريا والتي تواصلت حتى يوم الجمعة، حيث طلبت من روسيا التداخل والطلب من الحكومة السورية تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في منطقتين خاضعتين لسيطرة المعارضة شهدتا المزيد من الضربات الجوية ليرتفع عدد القتلى في واحد من أكثر الأسابيع دموية خلال الحرب.

وقال قصر الإليزيه في بيان إن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين حثه خلاله على بذل كل ما في وسعه لضمان أن تضع دمشق نهاية لحالة الطوارئ الإنسانية في الغوطة الشرقية وإدلب".

وقال ماكرون لبوتين أيضاً "إن من الضروري أن تحرز محادثات السلام تقدماً وعبر عن قلقه من دلائل على استخدام قنابل الكلور ضد المدنيين في الآونة الأخيرة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال في وقت سابق: إن منطقة الغوطة الشرقية القريبة من دمشق والواقعة تحت سيطرة المعارضة، شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى في أسبوع واحد منذ عام 2015 جراء قصف تشنه القوات الحكومية، مشيراً إلى مقتل 229 شخصاً في الأيام الأربعة الماضية، بينهم 58 طفلاً و43 مواطنة.