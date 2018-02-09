"الداخلية" الكويتية تحبط محاولة لاختراق موقعها الإلكتروني

الشارقة 24 – كونا:

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الجمعة، إحباط محاولة اختراق من قبل أحد الهاكرز "قراصنة الإنترنت"، لموقع الوزارة الإلكتروني وعودته إلى التشغيل الاعتيادي.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان: إن الأجهزة الأمنية المعنية والمختصة قامت بمحاصرة محاولة الاختراق، وإيقاف العمل بالصفحة الإلكترونية لفتره قصيرة كإجراء احترازي، وذلك وفقاً للاستراتيجية الموضوعة والخطط الخاصة بالتعامل مع مثل هذه الفرضيات والحالات الطارئة.

وقال البيان إن الإدارة العامة لنظم المعلومات في الوزارة أكدت عودة الموقع إلى العمل في وقت قياسي ودون أن تلحق به أي أضرار إذ لم يؤثر ذلك على الأنظمة الإلكترونية وقاعدة البيانات الرئيسية لوزارة الداخلية لعدم صلته به.

وذكرت أن التحقيقات بدأت على الفور لمعرفة هوية المتسبب في هذه المحاولة وملاحقته قانونياً.