مصر: مصرع ثلاثة عناصر إرهابية وضبط آخرين

دورية أمنية في سيناء، أرشيفية

الشارقة 24 – وام:



أعلنت الداخلية المصرية، مصرع ثلاثة عناصر إرهابية والقبض على 14 آخرين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإجهاض مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن مصر.



وقال بيان أصدرته الوزارة اليوم الجمعة، إنه تم رصد تكليفات من قيادات الجماعة الإرهابية الهاربة بالخارج لعناصرها المنتمين لما تسمى بحركة حسم إحدى الأجنحة المسلحة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتزامنة تجاه المنشآت والمرافق الهامة والحيوية والقوات المسلحة والشرطة المصرية خلال الفترة المواكبة لبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية لإحداث حالة من عدم الاستقرار وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع في مصر.