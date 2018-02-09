الأزهر يعلن دعمه للجيش المصري في مواجهة الإرهاب

الشارقة 24 – وام:



أكد الأزهر الشريف دعمه الكامل لخطة المجابهة الشاملة، التي أعلنت القوات المسلحة ووزارة الداخلية المصرية عن انطلاقها اليوم، لمواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية في سيناء وفي غيرها من أنحاء مصر.



ودعا الأزهر الشريف في بيان أصدره اليوم الجمعة كافة أبناء الشعب المصري إلى دعم القوات المسلحة ورجال الأمن حتى تتطهر مصر من دنس تلك العصابات، التي روعت الآمنين وسفكت الدماء المعصومة، وعاثت في الأرض فسادا.



وأشاد الأزهر الشريف بما يقدمه أبناء الجيش والشرطة المصرية من تضحيات ودماء غالية عزيزة ليعم الأمن والأمان في جميع ربوع مصر، ولإفشال مخططات الفوضى والفتنة التي تريد العصف باستقرار مصر.