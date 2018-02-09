الجيش المصري يعلن حالة التأهب القصوى للقضاء على العناصر "الإرهابية"

الشارقة 24 – رويترز:



قال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، في بيان، إن القوات المسلحة بدأت اليوم الجمعة تنفيذ خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.



وأضاف أن "العملية الشاملة سيناء 2018"، تأتي في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة.



وناشد البيان المواطنين التعاون مع الجيش لمجابهة الإرهاب واقتلاع جذوره والإبلاغ الفوري عن أي عناصر تهدد أمن واستقرار الوطن.