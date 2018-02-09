مقتل 6 "دواعش" بعملية أمنية في العراق

الشارقة 24 - د ب أ:



أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين العراقية، يوم الخميس، مقتل ستة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بعملية أمنية في جبال حمرين ومكحول شمال شرقي تكريت.



وقال مصدر في شرطة قضاء العلم: إن قوة من شرطة القضاء وقوات التدخل السريع نفذت يوم الخميس، عملية دهم وتفتيش لمواقع يختبئ فيها عناصر "داعش" في جبلي حمرين ومكحول، أسفرت عن قتل ستة منهم، وتدمير ثلاث عجلات مدنية يستعملها "داعش"، والعثور على أسلحة وتجهيزات متنوعة.

وكانت مروحيات عراقية قد قصفت فجر أماكن مازال عناصر "داعش" يتحصنون فيها بالرغم من انتهاء الأعمال العسكرية ضد التنظيم الإرهابي.



وأضاف المصدر أن "الطائرات تعرضت إلى نيران مضادات أرضية، ما يؤكد أن عناصر "داعش" مازالوا يسيطرون على مواقع مؤثرة في جبلي حمرين ومكحول يشنون من خلالها هجمات شبه يومية على المناطق السكنية والطرق والقطعات العسكرية العراقية التي تسفر عن مقتل وإصابة العشرات".