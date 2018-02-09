تيلرسون يزور 5 دول شرق أوسطية مطلع الأسبوع

الشارقة 24 - د ب أ:



أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، يوم الخميس، أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون، سيبدأ الأحد المقبل جولة في الشرق الأوسط، يزور خلالها كلاً من مصر والأردن وتركيا ولبنان والكويت في الفترة من 11 إلى 16 فبراير الجاري.



وأوضحت نويرت، أن تيلرسون سيلتقي خلال زيارته للقاهرة كبار المسؤولين المصريين لمناقشة الشراكة الأميركية-المصرية، وكيفية تعزيزها وتنسيق القضايا الإقليمية الرئيسية.



وقالت نويرت، إن الوزير الأميركي سيلتقي في الأردن، الملك عبد الله الثاني بن الحسين ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حيث سيبحث مع القيادة الأردنية إبرام مذكرة تفاهم جديدة بشأن المساعدات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية الرئيسية، مثل الأزمة المستمرة في سوريا ودعم الأردن للسلام في الشرق الأوسط.



وأضافت المتحدثة، أن تيلرسون سيلتقي بكبار المسؤولين الأتراك لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية، كما سيلتقي في بيروت برئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وستركز زيارة الوزير على دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية.



وسيترأس تيلرسون الوفد الأميركي في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي سيعقد في دولة الكويت، كما سيشارك في مؤتمر إعادة إعمار العراق.