في انتهاك سافر لأعراف ومبادئ القانون الدولي الإنساني

إصابة 3 أطفال بسقوط مقذوفات حوثية على السعودية

  • الجمعة 09, فبراير 2018 في 1:28 ص
  • جانب من الأضرار في السعودية جراء المقذوفات الحوثية
    جانب من الأضرار في السعودية جراء المقذوفات الحوثية
أصيب ثلاثة أطفال بجروح، مساء الخميس، بإطلاق الميليشيات الحوثية الانقلابية، مقذوفات عسكرية على محافظة العارضة في جازان بالسعودية، بطريقة مقصودة ومتعمدة.

الشارقة 24 – واس:

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، أطلقت مساء يوم الخميس، مقذوفات عسكرية مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين في محافظة العارضة في جازان بالمملكة العربية السعودية، بطريقة مقصودة ومتعمدة .

وأوضح العقيد المالكي، أن سقوط المقذوفات على الأعيان المدنية والمدنيين نتج عنه إصابة ثلاثة أطفال، وأكد أن الميليشيات مستمرة في انتهاكها السافر والصريح لأعراف ومبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وخاصة المتعلقة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.