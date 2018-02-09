إصابة 3 أطفال بسقوط مقذوفات حوثية على السعودية

الشارقة 24 – واس:



أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، أطلقت مساء يوم الخميس، مقذوفات عسكرية مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين في محافظة العارضة في جازان بالمملكة العربية السعودية، بطريقة مقصودة ومتعمدة .



وأوضح العقيد المالكي، أن سقوط المقذوفات على الأعيان المدنية والمدنيين نتج عنه إصابة ثلاثة أطفال، وأكد أن الميليشيات مستمرة في انتهاكها السافر والصريح لأعراف ومبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وخاصة المتعلقة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.