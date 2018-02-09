رئيسا مصر وقبرص يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الشارقة 24 - د ب أ:



استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، أوجه التعاون المشترك بين البلدين.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان: إن السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً بأنستاسيادس، لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه مؤخراً.



وأضاف راضي أن السيسي استعرض مع أنستاسيادس التعاون المشترك، خاصة متابعة تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.



وأعرب الرئيس القبرصي عن تطلع بلاده للاستمرار في فتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.