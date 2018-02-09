السيسي يهنئ أنستاسيادس بإعادة انتخابه

رئيسا مصر وقبرص يبحثان تعزيز التعاون المشترك

  • الجمعة 09, فبراير 2018 في 12:45 ص
  • الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
الشارقة 24 - د ب أ:

استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان: إن السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً بأنستاسيادس، لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه مؤخراً.

وأضاف راضي أن السيسي استعرض مع أنستاسيادس التعاون المشترك، خاصة متابعة تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

وأعرب الرئيس القبرصي عن تطلع بلاده للاستمرار في فتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.