مسؤولون يستبعدون مساهمة أميركا بإعادة إعمار العراق

جانب من الدمار في العراق جراء الحرب مع "داعش"

الشارقة 24 – رويترز:



قال مسؤولون أميركيون وغربيون، إن الولايات المتحدة لا تعتزم المساهمة بأي أموال في مؤتمر لإعادة إعمار العراق يعقد في الكويت الأسبوع المقبل، في خطوة يقول محللون إنها قد تشكل ضربة جديدة للمكانة الأميركية الدولية.



والمؤتمر يهدف لبحث إعادة إعمار العراق بعد الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.



وأضاف مسؤول أميركي يوم الخميس فيما يتعلق بالمساعدة المالية في المؤتمر الذي سيحضره وزير الخارجية ريكس تيلرسون "لا نعتزم إعلان أي شيء"، لكن المسؤول قال إن تيلرسون ربما يقرر إعلان مساهمة أميركية قبيل المؤتمر.