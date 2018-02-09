واشنطن تدعو إلى هدنة في غوطة دمشق وموسكو ترفض

سوري يركض بعد غارة جوية على بلدة دوما المحاصرة في الغوطة الشرقية

الشارقة 24 – رويترز:



أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس، أنها تؤيد دعوة من الأمم المتحدة لوقف العنف في غوطة دمشق الشرقية لمدة شهر، من أحل إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل إجلاء 700 مدني، بعد تقارير صدرت مؤخراً مفادها أن الحكومة السورية تستخدم أسلحة كيماوية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان "مرة أخرى نشعر بالفزع من التقارير الأخيرة عن استخدام نظام الأسد لأسلحة كيماوية وتصعيد القصف الذي أسفر عن عشرات القتلى من المدنيين في الساعات الثمانية والأربعين الماضية، إضافة إلى استمرار الهجمات المروعة على البنية التحتية المدنية بما يشمل المستشفيات الأمر الذي أدى لزيادة عدد النازحين".



لكن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا اعتبر من نيويورك، أن دعوة الأمم المتحدة "غير واقعية"، مضيفاً أمام الصحافيين "نرغب في أن نرى وقفاً لإطلاق النار، نهاية للحرب، لكنني لست واثقاً بأن المسلحين يوافقون على ذلك".